“Nessuno tocchi il Gaetano Filangieri” sit-in di protesta per il cambio di nome (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Monica De Santis Sit-in di protesta ieri mattina davanti all’Istituto?Alberghiero “Gaetano Filangieri” di?Cava de’ Tirreni. Gli oltre 300 alunni iscritti nello storico istituto metelliano, non ci stanno. Non accettano la decisione della nuova dirigente scolastica di cambiare nome alla scuola. Una decisione che non si è ancora capito se è stata già presa in via definitiva oppure se è ancora da valutare. Resta il fatto che il solo pensiero che l’Istituto che porta il nome di un prestigioso personaggio metelliano, per gli studenti non deve cambiare nome… “Senza nulla togliere a David Sassoli (è questo il nuovo nome che sembra si voglia dare alla scuola) Filangieri non si tocca”, hanno ribadito ieri mattina gli alunni, che hanno manifestato davanti la ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 2 febbraio 2022) di Monica De Santis Sit-in diieri mattina davanti all’Istituto?Alberghiero “” di?Cava de’ Tirreni. Gli oltre 300 alunni iscritti nello storico istituto metelliano, non ci stanno. Non accettano la decisione della nuova dirigente scolastica di cambiarealla scuola. Una decisione che non si è ancora capito se è stata già presa in via definitiva oppure se è ancora da valutare. Resta il fatto che il solo pensiero che l’Istituto che porta ildi un prestigioso personaggio metelliano, per gli studenti non deve cambiare… “Senza nulla togliere a David Sassoli (è questo il nuovoche sembra si voglia dare alla scuola)non si tocca”, hanno ribadito ieri mattina gli alunni, che hanno manifestato davanti la ...

Advertising

Matteleme : @longo_longo99 Non proprio. Ho escogitato un sistema per farmele senza che nessuno mi tocchi il cazzo. Magari più avanti ne parlerò - backtoblacklis1 : oggi puoi anche offendere il Presidente e la bandiera, ma non osare disprezzare Sanremo. E infatti la Ong italiana,… - basta_francesca : @martafana E soprattutto: nessuno tocchi gli studenti. - KePafrenico : RT @LabsLeviathan: Nessuno tocchi il cibo di Jesse! - joseluisvidal68 : RT @LabsLeviathan: Nessuno tocchi il cibo di Jesse! -