MJF | “Sconfiggerò il vostro eroe nella sua città natale”

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Questa notte a Dynamite, CM Punk e MJF si affronteranno dopo mesi di promo infuocati: la scorsa settimana abbiamo anche assistito a un attacco del Pinnacle ai danni di Punk, cosa che ha aumentato l’hype in vista dell’incontro. I due hanno iniziato il loro feud a novembre dello scorso anno, ma difficilmente le cose tra i due avranno una conclusione netta questa notte. Nel frattempo MJF ha voluto utilizzare Twitter per provocare ulteriormente il suo avversario, facendo anche riferimento alladi Chicago, dove questa notte si terrà il match. Parole di sfida Affrontare CM Punk a Chicago è un po’ come giocare contro il Liverpool ad Anfield: difficilmente si riesce a portare a casa la vittoria. Questa notte però MJF potrebbe davvero tornare a casa con la pancia piena, magari avvalendosi anche di qualche interferenza da parte di Wardlow o Shawn Spears. Nel ...