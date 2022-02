Malgioglio, le pagelle di Sanremo 2022: promossi e bocciati (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non c’è Sanremo senza Alba Parietti in prima fila all’Ariston e le pagelle di Cristiano Malgioglio. Oggi a La Vita in Diretta il cantautore ha svelato quali sono stati i suoi momenti preferiti della prima serata del Festival. Malgioglio è rimasto particolarmente colpito da Matteo Berrettini (e come dargli torto?!). “Il momento più bello? Non appena ho visto Berrettini non ho capito più niente. Comunque io sono felice per questo grandissimo successo della Rai. Hanno fatto un grande Festival di Sanremo. Fiorello e Amadeus meravigliosi. C’era un po’ di tutto. Anche Coletta è stato bravo e lo share ha premiato. Le canzoni? Allora, ci sono stati dei pezzi… bellissimi non te lo posso dire. Le canzoni bellissime sono altre, ti dico però che Massimo Ranieri mi ha dato un’emozione enorme. Perché quando lui ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Non c’èsenza Alba Parietti in prima fila all’Ariston e ledi Cristiano. Oggi a La Vita in Diretta il cantautore ha svelato quali sono stati i suoi momenti preferiti della prima serata del Festival.è rimasto particolarmente colpito da Matteo Berrettini (e come dargli torto?!). “Il momento più bello? Non appena ho visto Berrettini non ho capito più niente. Comunque io sono felice per questo grandissimo successo della Rai. Hanno fatto un grande Festival di. Fiorello e Amadeus meravigliosi. C’era un po’ di tutto. Anche Coletta è stato bravo e lo share ha premiato. Le canzoni? Allora, ci sono stati dei pezzi… bellissimi non te lo posso dire. Le canzoni bellissime sono altre, ti dico però che Massimo Ranieri mi ha dato un’emozione enorme. Perché quando lui ...

