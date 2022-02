M5s: Grillo,non dissolvete dono padre in vanità personale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Una volta un padre venerabile (Ghandi) disse ai suoi "sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Così egli (l'Elevato) non volle essere un padre padrone, ma un padre che dà ai figli il dono ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) "Una volta unvenerabile (Ghandi) disse ai suoi "sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo". Così egli (l'Elevato) non volle essere unpadrone, ma unche dà ai figli il...

Advertising

petergomezblog : Telefonata Conte-Grillo. Il fondatore M5s assicura “piena sintonia” e chiama Mentana: “Mai parlato di votare Draghi… - riotta : A che gioco gioca Conte su #quirinale2020 ? Nostalgie del primo governo con Salvini? @luigidimaio preoccupato ma in… - fisco24_info : M5s: Grillo,non dissolvete il dono del padre in vanità personale: Appello all'unità del fondatore: 'E' necessario p… - zazoomblog : M5S l’intervento di Grillo sui “figli” Conte e Di Maio: “Rinunciare a sé per il bene di tutti” - #l’intervento… - lucadecarolis : Grillo invita a parlare *con una sola voce*. E conte mette il like al post #Grillo #Conte #M5S -