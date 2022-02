Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022 il 2 febbraio per un lutto che ha colpito la moglie Cristina Marino (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022, a causa di un lutto che ha colpito la moglie, l’attrice e influencer Cristina Marino. L’attore protagonista di Doc – Nelle Tue Mani era atteso nella seconda serata della kermesse, ma non sul palco dell’Ariston a causa di una perdita nella famiglia della moglie. Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022 il 2 febbraio, come annunciato da askanews, ma non è detto che non possa recuperare l’ospitata, magari nella serata finale. Era stato annunciato al Festival di Sanremo in quanto volto della fiction Rai record di Ascolti Doc -Nelle Tue Mani, ma ha ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)non, a causa di unche hala, l’attrice e influencer. L’attore protagonista di Doc – Nelle Tue Mani era atteso nella seconda serata della kermesse, ma non sul palco dell’Ariston a causa di una perdita nella famiglia dellanonil 2, come annunciato da askanews, ma non è detto che non possa recuperare l’ospitata, magari nella serata finale. Era stato annunciato al Festival diin quanto volto della fiction Rai record di Ascolti Doc -Nelle Tue Mani, ma ha ...

