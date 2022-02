Advertising

rtl1025 : ?? Ospiti stasera Checco Zalone, Laura Pausini, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Ci saranno anche Arisa e Malika… - SkyTG24 : Laura Pausini ospite della seconda serata di Sanremo: la carriera della cantante. FOTO - infoitcultura : Laura Pausini torna a Sanremo e condivide un ricordo (e un outfit) meraviglioso - westxluv : Comunque ho finito scuola dieci minuti fa e mia mamma dovrebbe arrivare tra venti mado #esausta ma almeno c'è… - LTuttologa : RT @3435Nicoletta: Stasera ospiti a Sanremo Checco Zalone e Laura Pausini e nella nave di Orietta Berti, Ermal Meta #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini

Festival di Sanremo 2022, Seconda Serata: il giorno di Checco Zalone eDopo l'esplosione di Fiorello nella prima serata, si aspettano faville umoristiche anche stasera con Checco Zalone ...Gli ospiti della seconda serata L'attesa è tutta perche ha dichiarato di venire al Festival per presentare il suo nuovo singolo ' Scatola ' scritto con Madame. Ma ciò che tutti gli ...Luca Argentero non sarà a Sanremo. L'attore era atteso sul palco del teatro Ariston come ospite speciale della seconda serata delle kermesse canora - al fianco di Laura Pausini e Checco Zalone - ma un ...Lutto per Luca Argentero assente (giustificato) da Sanremo 2022: l’attore non ci sarà per via di una grave perdita, ecco che succede.