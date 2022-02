Land Grabbing | una vacanza vale la sopravvivenza di una comunità indigena?

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Land Grabbing

Vanity Fair Italia

, illegal logging, andconversion threaten the indigenous communities on the island of Kalimantan. An Indonesia Catholic bishop appealed for the respect of the rights of the ...E per decine di pagine Zanotelli riassume questa lunga storia fino all'Africa di oggi: la Ue, con l'accaparramento di terre () e l'imposizione di accordi di partenariato (Ape), ...La professoressa Grillotti Di Giacomo ripete spesso l’aggettivo «scandaloso» mentre ci parla dell’accaparramento delle terre, in inglese land grabbing. Un fenomeno complesso, di cui si discute ...The Khar police, who registered an FIR against the land shark and his woman accomplice after mid-day’s exposé in ‘The old and the vulnerable’ series, is set to widen its probe in the multi-crore land ...