Juventus contro Bonolis | se sei un vero tifoso devi usare questo hashtag

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Paoloè notoriamente undell’Inter e come tale ogni tanto se ne esce con dichiarazioni davpoco graziose sulla Juve. Spesso e volentieri i personaggi televisivi tendono a non dichiarare apertamente la propria fede calcistica, ma Paolonon ha mai nascosto il suo grande amore per l’Inter e, soprattutto, il suo grande astio nei confronti della. Fonte/GettyPaoloè sicuramente uno dei più apprezzati e amati conduttori televisivi italiani e sono stati davmoltissimi i programmi che lo hanno reso celebre e amato in tutto lo Stivale. Da “Bim bum bam” a “Chi ha incastrato Peter Pan?”, passando per “Ciao Darwin” e ora “Avanti un altro”, nel corso del tempo è stata sempre più grande e netta la sua voglia di esternare al mondo la sua ...

Advertising

JuventusFCYouth : Match report e ?? dedicati alla bella vittoria dell'#Under23 contro la FeralpiSalò! ?? - USCatanzaro1929 : ?? | #OnThisDay ?? Il 30 gennaio del 1972 il Catanzaro vince per la prima volta nella sua storia in Serie A, contro… - sportli26181512 : Juventus, la nuova lista Champions: dentro Vlahovic, Zakaria e Pellegrini: Martedì 22 febbraio riparte la Champions… - news24_inter : #Bonolis scatenato contro Paratici ?? - terribile76 : RT @Zio_Frank_1_Jj: Quando vedrò l’intervista a un arbitro (#serra) e del presidente dell’@AIA_it dopo un errore contro la Juventus (3 nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus contro

... Lazio - Borussia Dortmund 3 - 1 nel girone di Champions League e l'Inter -2 - 1 che ha ... ma anche di passare il turno degli ottavi di finale nella sfida affascinanteil Liverpool. ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo McKennie racconta l'episodio: "Delusi tutti. Persi anche fiducia in me stesso". L'aneddoto raccontato dal texano In vista dell'ultima sfidal'Honduras, Weston McKennie ha parlato così di quanto accaduto a settembre con la violazione delle normative anti - Covid. PAROLE ...Paolo Bonolis è notoriamente un tifoso dell’Inter e come tale ogni tanto se ne esce con dichiarazioni davvero poco graziose sulla Juve. Spesso e volentieri i personaggi televisivi tendono a non ...L'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha diretto, al mattino, palleggio e parte tattica, mentre al pomeriggio ci si è concentrati sul lavoro in palestra ...