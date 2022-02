Il lungo inverno del 1933 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Germania nazista invase la Polonia il 1° settembre del 1939. Nel giro di qualche giorno, in ossequio al sistema delle alleanze, sarebbe entrata in guerra tanto la Gran Bretagna quanto la Francia. Il conflitto avrebbe coinvolto in seguito molti altri paesi europei per poi assumere gradualmente dimensioni pressoché planetarie. In questo saggio lo storico statunitense Paul Jankowski analizza con acutezza le origini di quegli avvenimenti che, per sei interminabili anni, avrebbero sconvolto il mondo intero e che, a suo parere, affondano le proprie radici in un periodo piuttosto breve: quello compreso tra il novembre del 1932 e l’aprile del 1933. Fu allora che le grandi potenze, seguite da qualche paese loro alleato, voltarono le spalle a ciò che restava dell’“ordine internazionale”, allentarono i legami reciproci e si incamminarono su una strada che le avrebbe portate a ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Germania nazista invase la Polonia il 1° settembre del 1939. Nel giro di qualche giorno, in ossequio al sistema delle alleanze, sarebbe entrata in guerra tanto la Gran Bretagna quanto la Francia. Il conflitto avrebbe coinvolto in seguito molti altri paesi europei per poi assumere gradualmente dimensioni pressoché planetarie. In questo saggio lo storico statunitense Paul Jankowski analizza con acutezza le origini di quegli avvenimenti che, per sei interminabili anni, avrebbero sconvolto il mondo intero e che, a suo parere, affondano le proprie radici in un periodo piuttosto breve: quello compreso tra il novembre del 1932 e l’aprile del. Fu allora che le grandi potenze, seguite da qualche paese loro alleato, voltarono le spalle a ciò che restava dell’“ordine internazionale”, allentarono i legami reciproci e si incamminarono su una strada che le avrebbe portate a ...

