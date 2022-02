Grave incidente stradale, Luciana non ha avuto scampo: è morta intrappolata tra le lamiere (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Terribile incidente a Modena. Erano da poco passate le 8.20 quando si è verificato un terribile incidente stradale. Il sinistro si è verificato lungo la strada Bellaria, non lontano dalla rotatoria di Vaciglio. La vittima si chiamava Luciana Bonacini, 71enne residente a Castelnuovo Rangone. Per ragioni ancora da accertare una Fiat Panda è uscita di strada capottandosi nel fosso sul lato opposto della carreggiata. L’auto viaggiava in direzione di via Vignolese. Sul posto il 118 e i vigli del fuoco, ma per la donna non è stato possibile fare nulla. La vittima era sola in auto, e non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La conducente è stata estratta dalle lamiere ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’automobilista è morta sul colpo. Accertamenti in corso da parte della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Terribilea Modena. Erano da poco passate le 8.20 quando si è verificato un terribile. Il sinistro si è verificato lungo la strada Bellaria, non lontano dalla rotatoria di Vaciglio. La vittima si chiamavaBonacini, 71enne residente a Castelnuovo Rangone. Per ragioni ancora da accertare una Fiat Panda è uscita di strada capottandosi nel fosso sul lato opposto della carreggiata. L’auto viaggiava in direzione di via Vignolese. Sul posto il 118 e i vigli del fuoco, ma per la donna non è stato possibile fare nulla. La vittima era sola in auto, e non risulterebbero coinvolti altri veicoli. La conducente è stata estratta dallema ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’automobilista èsul colpo. Accertamenti in corso da parte della ...

