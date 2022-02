Germania oscura programmi in tedesco dell' emittente russa RT

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'organismo regolatoredei media (Zak) ha interdetto la diffusionee trasmissioni in lingua tedesca del canale televisivo russo RT DE. L'authority ha contestato all'di non essere ...

Agenzia ANSA

L'organismo regolatore tedesco dei media (Zak) ha interdetto la diffusione delle trasmissioni in lingua tedesca del canale televisivo russo RT DE. L'authority ha contestato all'emittente di non essere ...

(ANSA) - BERLINO, 02 FEB - L'organismo regolatore tedesco dei media (Zak) ha interdetto la diffusione delle trasmissioni in lingua tedesca del canale televisivo russo RT DE. L'authority ha contestato ...