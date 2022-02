Don Fabrizio Gatta bacchetta Amadeus e Achille Lauro per il battesimo sul palco di Sanremo 2022 (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Achille Lauro che si presenta a torso nudo sul palco di Sanremo 2022 e che canta un brano molto simile alle sue precedenti canzoni ha deluso le aspettative, nessuna novità ma il seguito è uno show che non è piaciuto a molti. Il battesimo di Achille Lauro sulle note di Domenica avremmo voluto avesse un significato profondo, la spiegazione di chissà cosa, invece anche questo l’avevamo già visto. Don Fabrizio Gatta, l’ex conduttore Rai amico anche di Amadeus, ha detto la sua attraverso l’intervista di Fanpage. Lui è il vice parroco di Sanremo, è l’amico sacerdote che due settimane fa ha postato la foto dopo la celebrazione della Messa a cui erano presenti anche Amadeus e ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 2 febbraio 2022)che si presenta a torso nudo suldie che canta un brano molto simile alle sue precedenti canzoni ha deluso le aspettative, nessuna novità ma il seguito è uno show che non è piaciuto a molti. Ildisulle note di Domenica avremmo voluto avesse un significato profondo, la spiegazione di chissà cosa, invece anche questo l’avevamo già visto. Don, l’ex conduttore Rai amico anche di, ha detto la sua attraverso l’intervista di Fanpage. Lui è il vice parroco di, è l’amico sacerdote che due settimane fa ha postato la foto dopo la celebrazione della Messa a cui erano presenti anchee ...

