Covid, in Francia stop all'obbligo di indossare la mascherina all'aperto (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Francia ha deciso di alleggerire le misure anti - Covid. Non è più obbligatorio indossare la mascherina all'esterno, mentre resta la raccomandazione d'indossarla quando 'non è possibile il rispetto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Laha deciso di alleggerire le misure anti -. Non è più obbligatoriolaall'esterno, mentre resta la raccomandazione d'indossarla quando 'non è possibile il rispetto ...

