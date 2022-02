Coppa d’Africa 2022, risultati e classifiche (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per la Coppa d’Africa 2022, che dopo tante incognite e i rischi di dover far slittare tutto, si gioca dal 9 gennaio al 6 febbraio: andiamo a scoprire allora i risultati dei match costantemente aggiornati e le classifiche della fase a gironi. In Camerun si entra finalmente nel vivo e si comincia a giocare: in tante vogliono alzare il trofeo, chi ci riuscirà? Questi intanto risultati e classifiche degli incontri di fase a gironi e, successivamente, a eliminazione diretta. Coppa d’Africa 2022, DATE ORARI E TV Coppa d’Africa 2022, CALENDARIO E PROGRAMMA Coppa d’Africa 2022, IL REGOLAMENTO I ... Leggi su sportface (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Tutto pronto per la, che dopo tante incognite e i rischi di dover far slittare tutto, si gioca dal 9 gennaio al 6 febbraio: andiamo a scoprire allora idei match costantemente aggiornati e ledella fase a gironi. In Camerun si entra finalmente nel vivo e si comincia a giocare: in tante vogliono alzare il trofeo, chi ci riuscirà? Questi intantodegli incontri di fase a gironi e, successivamente, a eliminazione diretta., DATE ORARI E TV, CALENDARIO E PROGRAMMA, IL REGOLAMENTO I ...

Advertising

sportface2016 : L'arbitro che fischiò la fine all'85' in Coppa d'Africa: 'Troppo caldo, Dio mi ha salvato' - USCremonese : UFFICIALE Hamza Rafia in grigiorosso ???? Il trequartista arriva a titolo temporaneo dalla Juventus. Il nazionale tun… - AntoVitiello : La Costa d'Avorio esce dalla Coppa d'Africa dopo i rigori contro l'Egitto. #Kessie nelle prossime ore sarà a Milano… - sportli26181512 : Diallo la sblocca, poi Mané la chiude. Senegal in finale: 3-1 al Burkina Faso: Diallo la sblocca, poi Mané la chiud… - Luxgraph : Coppa d'Africa, sogna il Senegal di Koulibaly: è in finale! -