Chiesa | cardinale Marx | i preti dovrebbero potersi sposare

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L'arcivescovo di Monaco Reinhardsi è espresso a favore dell'abolizione del celibato per inellacattolica. 'Per alcunisarebbe meglio se fossero sposati - ha detto in un'...

L'arcivescovo di Monaco Reinhard Marx si è espresso a favore dell'abolizione del celibato per i preti nellacattolica. 'Per alcuni preti sarebbe meglio se fossero sposati - ha detto in un'intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung - . Non solo per ragioni sessuali, ma anche perché la loro ...IlReinhard Marx si dice favorevole all'abolizione del celibato obbligatorio e le sue ... che si riunirà in Vaticano nell'autunno del 2023 e avrà al centro il rinnovamento della. Marx ...Città del Vaticano – Uno dei principali collaboratori del Papa, il cardinale tedesco Reinhard Marx, infaticabile sostenitore della necessità di arrivare a importanti riforme ...L'arcivescovo di Monaco Reinhard Marx si è espresso a favore dell'abolizione del celibato per i preti nella chiesa cattolica. È quello che ha affermato in un'intervista alla Sueddeutsche Zeitung in ...