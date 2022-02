Cagliari, brutte notizie: due giocatori positivi al Covid (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arrivano brutte notizie per Walter Mazzarri a pochi giorni dalla sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale del Cagliari infatti, due giocatori sono risultati positivi al Covid nei test effettuati oggi. Si tratta di Giorgio Altare e Gabriele Zappa. Quasi sicuramente i due non saranno a disposizione per la trasferta di domenica. Di seguito il comunicato ufficiale del club sardo: “Il Cagliari Calcio comunica che i test sanitari hanno evidenziato la positività al Covid-19 di Giorgio Altare e Gabriele Zappa: vaccinati, asintomatici, i calciatori sono stati posti subito in isolamento. Il Club ha informato le autorità competenti in materia“. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Arrivanoper Walter Mazzarri a pochi giorni dalla sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Secondo quanto riportato da un comunicato ufficiale delinfatti, duesono risultatialnei test effettuati oggi. Si tratta di Giorgio Altare e Gabriele Zappa. Quasi sicuramente i due non saranno a disposizione per la trasferta di domenica. Di seguito il comunicato ufficiale del club sardo: “IlCalcio comunica che i test sanitari hanno evidenziato latà al-19 di Giorgio Altare e Gabriele Zappa: vaccinati, asintomatici, i calciatori sono stati posti subito in isolamento. Il Club ha informato le autorità competenti in materia“.

