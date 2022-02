Bufera su Whoopi Goldberg. "L'Olocausto non riguarda la razza". E la Abc la sospende (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana Whoopi Goldberg , conduttrice di 'The View', per due settimane dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l'Olocausto "non riguarda la razza"... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Abc News ha sospeso la popolare attrice afroamericana, conduttrice di 'The View', per due settimane dopo le critiche suscitate dalla sua affermazione che l'"nonla"...

Advertising

angiuoniluigi : RT @Corriere: Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - PiresEnio : Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - Lauthier4 : RT @Corriere: Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - Nice_MBelle : RT @Corriere: Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni - Corriere : Bufera su Whoopi Goldberg: «L’Olocausto non riguarda razza» e la Abc la sospende 15 giorni -