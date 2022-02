Audio ad alta risoluzione: cos'è, come provarlo in streaming e quanto si spende (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Apple Music, Tidal Hi-Fi, Qobuz e Amazon Music Unlimited offrono tracce musicali ad alta qualità che in molti casi hanno un livello di dettaglio superiore ai cd Leggi su repubblica (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Apple Music, Tidal Hi-Fi, Qobuz e Amazon Music Unlimited offrono tracce musicali adqualità che in molti casi hanno un livello di dettaglio superiore ai cd

Advertising

mariodtoro : @Cinguetterai Devo dire che ieri con RaiPlay l'audio mi è sembrato molto più pulito rispetto alla prima serata che… - Valivale_ : @Cinguetterai Ieri a livello di audio é andata un filino meglio, ma in generale è assurdo non riuscire a sentire il… - littledalek_ : ecco bravi ditegli di sistemare l’audio perché non si può sentire la musica così alta - callmedama_ : In tutte le canzoni un palese problema audio fonico! Orchestra troppo alta, microfoni troppo bassi #festivaldisanremo2022 - up_all_night00 : @Cody__Allen È l'audio, l'orchestra è troppo alta. Io penso di non aver capito il testo di nessuna canzone da ieri -