Assegno figli INPS | pagamento in arrivo a febbraio | i dettagli

L'INPS riparte dal 1 febbraio 2022 con una nuova tornata di pagamenti, anche se competenti a gennaio. Tra questi, l'Assegno Unico Si può dire che con questo nuovo giro di pagamenti, quello di febbraio, L'INPS (insieme ai suoi contribuenti) inizia ufficialmente il nuovo anno. Proprio la data 1 febbraio è il giorno dell'erogazione dei contributi, L'articolo proviene da Consumatore.com.

