Ana Mena e la somiglianza con “Amandoti” | è bufera social

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) In queste prime ore post prima serata del Festival di Sanremo 2022, non sono mancati i commentisui brani. Si parla di Anae “”. Molti telespettatori hanno infatti notato ladel brano “Duecentomila ore” di Ana, scritto da Rocco Hunt, con la celebre cover ““, scritta da Giovanni Lindo Ferretti, ex componente dei CCCP. La canzone, scritta nel 1990 per l’album “Epica etica etnica pathos”, è stata poi inserita nell’album “Perle” di Gianna Nannini nel 2004. Non sono mancati i commenti che notano le somiglianze tra i due brani. Già ieri sera, la nota pagina di gossip “Very Inutil People” ha riportato l’Instagram story della fidanzata di Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni, che la cantava in contemporanea. Ancora nessuna smentita da parte della ...

Advertising

SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - stazzitta : ANA MENA SOGNO DEI GIOSTRAI ALLA FESTA DI SAN ATANASIO A MONTI TIBURTINI #Sanremo2022 - QuartoRuggiero : Be' dai niente male. Grazie Ana Mena , loro non ti meritano. #Sanremo2022 - auroraceee : RT @unstablelorenzo: ana mena e noemi nel backstage con morandi e ranieri -

Ultime Notizie dalla rete : Ana Mena

, Rkomi, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri- Duecentomila ore 4 Un po' gitana, un po' bel canto. Ipertradizionale. Trash quando entra la cassa dritta. Rkomi - Insuperabile 6 Rock'n roll, ......Morandi in Giorgio Armani getty images La rappresentante di Lista in Moschino getty images Michele Bravi in Roberto Cavalli getty images Blanco in Valentino e Mahmood in Prada getty images...Bocciatura netta per Ana Mena, ultima sia in classifica che nel tabellone delle quote: se prima era lontana dalla vittoria, a 50, in una sola giornata è salita addirittura a 150. Fra gli artisti in ...Festival di Sanremo 2022, oggi 2 febbraio la seconda serata: 13 cantanti in gara, Laura Pausini e Checco Zalone gli ospiti. La classifica dopo la prima serata Festival di Sanremo 2022, seconda serata: ...