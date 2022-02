Advertising

orizzontescuola : Aggiornamento GPS, Sasso insiste: “Non cambio idea, le graduatorie vanno aggiornate quest’anno” - orizzontescuola : Aggiornamento e riapertura GPS, appello al Ministro dell’istruzione - TecnicaScuola : Aggiornamento GPS: non c’è accordo dentro il Ministero; anche Pittoni (Lega) lo chiede -- - TecnicaScuola : Aggiornamento Gps docenti, Sasso: “chiederò un tavolo su questo” -- - scuolainforma : Pittoni (Lega): “700 Mila supplenti attendono l’aggiornamento delle Gps” -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento GPS

Anief - Nessun ritardo al prossimo anno per l'delle Graduatorie per le supplenze: lo chiede anche il sottosegretario all'Istruzione, ...la necessità di non posticipare il rinnovo delle,...Sulla questione dell'delleè ormai in corso una vera e propria battaglia anche all'interno della maggioranza di Governo, anzi all'interno dello stesso Ministero. Da un lato l'Amministrazione ha fatto ...Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, torna su Facebook sull'argomento dell'aggiornamento delle Graduatorie per le Supplenze.Sulla questione dell’aggiornamento delle GPS è ormai in corso una vera e propria battaglia anche all’interno della maggioranza di Governo, anzi all’interno dello stesso Ministero. Da un lato ...