84enne ucciso a coltellate in casa

Omicidio a Maruggio nel Tarantino. Un uomo di 84 anni è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione. E' stato ucciso a coltellate. L'allarme è stato lanciato dal nipote. Indagano i carabinieri

Ottantaquattrenne ucciso nella sua abitazione, indagano i carabinieri quotidianodipuglia.it Anziano ammazzato a coltellate nel suo letto: choc a Maruggio MARUGGIO – Ammazzato a coltellat nel suo letto: un anziano di 84 anni è stato ucciso nella notte nella sua abitazione ... i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso ...

Omicidio nel Tarantino, agricoltore di 84 anni trovato con la gola tagliata in casa: è mistero Un uomo di 84 anni, Angelo Taurino, è stato ucciso a coltellate nella notte nella sua casa di Maruggio, in provincia di Taranto. L'allarme è scattato intorno alle quattro e nell'abitazione sono arriva ...

