Whoopi Goldberg | ' Olocausto non riguarda la razza' | è bufera

VanityFairIt : L'attrice è stata travolta dalle polemiche per aver dichiarato durante un talk show che il genocidio non fu scatena… - MisssFreedom : Whoopi Goldberg: “lo sterminio degli ebrei non è una questione razziale perché ha riguardato due gruppi di bianchi”… - IlPrimatoN : La grande gara a chi è più minoranza, a chi è più oppresso - Damianodanny1 : GARA A CHI E' PIU'MINORANZA SFORTUNATA WHOOPI GOLDBERG DURANTE TRASMISSIONE DETTO CHE STERMINIO EBREI COINVO… - JOHNNYARGENTUM : Whoopi goldberg che dice che l'olocausto wasnt about race quando hitler era un bianco suprematista e la gente nei c… -

E' bufera su alcune dichiarazioni della popolare attrice americanache in un talk show statunitense ha detto che l'Olocausto "non riguardava la razza". Lo riporta la Bbc. L'attrice, 66 anni, ha affermato su The View della Abc che il genocidio nazista ...Dagotraduzione dal Daily Mailal Late Show L'attrice e conduttrice tvsi è dovuta scusare per le affermazioni rese durante lo spettacolo The View sull'Olocausto.ha detto ieri che ...E' bufera su alcune dichiarazioni della popolare attrice americana Whoopi Goldberg che in un talk show statunitense ha detto che l'Olocausto "non riguardava la razza". Lo riporta la Bbc. (ANSA) ...Whoopi Goldberg si è scusata per aver dichiarato che l’Olocausto non fu un fatto strettamente legato alla razza. Durante un episodio del suo show The View, l’attrice e conduttrice americana stava ...