Vlahovic: "Perché la Juventus? Scelta non difficile: DNA come il mio" (Di martedì 1 febbraio 2022) Dusan Vlahovic, nuovo attaccante della Juventus, presentato in conferenza stampa all'Allianz Stadium. Inizia la sua avventura in bianconero

juventusfc : ??? Vlahovic: «Non esistono giocatori che possono risolvere partite da soli nel calcio di oggi. La squadra vince e l… - romeoagresti : #Vlahovic: “La maglia numero 7, sinceramente, non rappresenta per me niente. Ho scelto questo numero perché era quello più vicino alla 9”. - juventusfc : ??? Vlahovic: «Non ho ancora incontrato @PauDybala_JR perché è in Nazionale. Lui è un grandissimo giocatore, se gioc… - para_matti : RT @lanapolesa: #Vlahovic schock: '#Quarantena violata? Tutto vero, sono positivo anche ora' Il serbo si presenta: 'Ho sputacchiato dapper… - Titty66Santa : RT @RidTheRock: ??”Ho scelto la 7 perchè è il numero più vicino alla 9” [ Vlahovic ] CAPPOTTATO ???????????????? -