Vecchie Glorie | parliamo di Ivan Zamorano

Leggi su 11contro11

(Di martedì 1 febbraio 2022) Dopo avervi narrato le vicende di Francesco Toldo e di Julio Cruz, oggi torna la rubrica intitolata alledel campionato di Serie A. In quest’appuntamento, andremo ad analizzare la carriera sportiva di un calciatore cileno, che ha giocato sia nel Real Madrid che nell’Inter:. Il classe ’67 ha vissuto una vita divisa tra il Sudamerica e l’Europa, avendo percorso i primi passi nel mondo del calcio in Cile ed essendosi trasferito prima in Svizzera e poi in Spagna ed Italia. Al San Gallo, il n°9 ha segnato 34 gol in 56 presenze, facendosi notare dal Siviglia, che lo ha acquistato e lo ha fatto entrare all’interno dell’elite del calcio. Con la maglia del Real Madrid,ha vinto un campionato spagnolo (1994-1995), una Coppa di Spagna (1992-1993), una Supercoppa spagnola ...