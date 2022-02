Telese tra le città termali d’Europa, il plauso di Rubano (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo appreso questa mattina la splendida notizia relativa al Comune di Telese Terme, entrato ufficialmente a far parte dell’EHTTA (European Historic Thermal Towns Association). Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni per questo risultato che rappresenta l’ingresso della città termale campana nella prestigiosa associazione che si occupa di riunire le città termali europee, rendendole note non solo in Europa, bensì a livello mondiale. Tutte le stazioni termali che aderiscono alla EHTTA, infatti, godono di un’ottima promozione turistica, basata su una strategia di valorizzazione e promozione culturale. Ritengo che la crescita di Telese Terme sia fondamentale per tutti i Comuni della Valle Telesina, in quanto attrattiva e traino economico e ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo appreso questa mattina la splendida notizia relativa al Comune diTerme, entrato ufficialmente a far parte dell’EHTTA (European Historic Thermal Towns Association). Desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni per questo risultato che rappresenta l’ingresso dellatermale campana nella prestigiosa associazione che si occupa di riunire leeuropee, rendendole note non solo in Europa, bensì a livello mondiale. Tutte le stazioniche aderiscono alla EHTTA, infatti, godono di un’ottima promozione turistica, basata su una strategia di valorizzazione e promozione culturale. Ritengo che la crescita diTerme sia fondamentale per tutti i Comuni della Valle Telesina, in quanto attrattiva e traino economico e ...

