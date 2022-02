Soleil Sorge e Manila Nazzaro | scontro aperto al GF Vip6 | “Ti fa comodo continuare a sparlarmi” | i video

(Di martedì 1 febbraio 2022), dopo quattro mesi di stretta amicizia, sembrano essersi definitivamente allontanate. Le due concorrenti, infatti, sono state protagoniste di alcune liti, dopo l’arrivo in Casa di Delia Duran. L’influencer italo-americana, in particolare, si è sentita delusa dall’atteggiamento dell’ex Miss Italia, che, a suo dire, si è avvicinata alla moglie di Alex Belli, allontanandosi da lei. Anche nella puntata serale del Grande Fratellodel 31 gennaio,hanno avuto un forte. Le due concorrenti non se le sono mandate a dire.: le motivazioni del litigio al ...

Advertising

Novella_2000 : Manila e Soleil, nuovo scontro durante la pubblicità: “Falsa, smettila di fare la beniamina di sto c****” (VIDEO)… - Novella_2000 : Soleil in crisi nel post-puntata si scaglia contro Manuel e Clarissa (VIDEO) #gfvip - 63frau : RT @PaolaAmoroso3: Diciamo che Soleil SORGE MA ANCHE TRAMONTA! - ericaippolito1 : Diciamo che Soleil SORGE MA ANCHE TRAMONTA! #GFVIP - ricciol21194899 : @_altezzosa_ GF Vip: Soleil Sorge annuncia quando abbandonerà la casa -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Si è così deciso di riaprire lo scottante capitolo del triangolo amoroso fra lui, la moglie Delia Duran eSorgé. Delia, già molto provata nei giorni scorsi, non ha preso particolarmente bene ...Stasera nel trentanovesimo appuntamento torna al centro dell'attenzione la discussione trae Manila Nazzaro . Le due amiche, ormai ex, non riescono a trovare un punto di incontro, il ...La prima “sfida” al televoto tra Delia Duran e Soleil Sorgè, due dei concorrenti del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini, viene vinta dalla modella venezuelana.Il televoto aperto tra Delia Duran, Soleil Sorge e Giucas Casella ha visto trionfare la moglie di Alex Belli che è diventata una possibile finalista. La sua rivale in amore Soleil non ha digerito ...