Serie A, Dal Pino si dimette: “Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento” (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, si è dimesso questa mattina. Una decisione improvvisa e irrevocabile. Il dirigente, in passato anche ai vertici di aziende come Pirelli e Vodafone, dopo aver rassegnato le dimissioni ha scritto una lettera per ringraziare chi, in questi anni, gli è stato vicino. E per spiegare i motivi che lo hanno spinto a lasciare. “Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza – scrive Dal Pino – in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente della Serie A. È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme”. Continua la ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) Il presidente della LegaA, Paolo Dal, si è dimesso questa mattina. Una decisione improvvisa e irrevocabile. Il dirigente, in passato anche ai vertici di aziende come Pirelli e Vodafone, dopo aver rassegnato le dimissioni ha scritto una lettera per ringraziare chi, in questi anni, gli è stato vicino. E per spiegare i motivi che lo hanno spinto a lasciare. “Cari Presidenti, cari Delegati, cari membri del Collegio dei Revisori e dell’Organismo di Vigilanza – scrive Dal– in gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di Presidente dellaA. È stato un onore presiedere l’Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di questa Associazione e ringrazio tutti Voi per i due anni trascorsi insieme”. Continua la ...

Advertising

reportrai3 : Perché Berlusconi non avrebbe mai potuto ricoprire la carica di presidente degli Italiani? Non perché non ne avess… - GenoaCFC : ???? 32 volte grazie Goran, dal Genoa Cfc e da 777 Partners. Accettare la tua scelta non è stato facile, ma per quell… - SkySport : Serie A, Dal Pino verso le dimissioni da presidente della Lega #SkySport #SkySerieA #SerieA #DalPino - ilmionapoli : RT @SerieA: ????????? ????????????????? Axel Tuanzebe è il 2° calciatore inglese a giocare con il Napoli, in Serie A, nell'era dei tre punti a vittoria… - calcioesport360 : ????? Paolo Dal Pino si è dimesso da presidente della Lega di Serie A. Nel pomeriggio l’ufficialità. -