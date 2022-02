Scossa di terremoto in provincia di Parma (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.7 si e' verificata, alle 23.43, a Neviano degli Arduini, in provincia di Parma, ad una profondità di 47 chilometri. L'evento sismico e' stato localizzato dalla sala Ingv di Roma. La Scossa e' stata avvertita dai cittadini e al momento non si registrano danni a persone o a cose. Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unadidi magnitudo 3.7 si e' verificata, alle 23.43, a Neviano degli Arduini, indi, ad una profondità di 47 chilometri. L'evento sismico e' stato localizzato dalla sala Ingv di Roma. Lae' stata avvertita dai cittadini e al momento non si registrano danni a persone o a cose.

Advertising

Agenzia_Ansa : Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 23:43 a sud di Parma #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Parma #terremoto #parma #nevianodegliarduini… - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Parma #terremoto #parma #nevianodegliarduini - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Terremoto in provincia di Parma: scossa di magnitudo 3.7 avvertita dalla popolazione , più dettagli : - GHERARDIMAURO1 : Terremoto in provincia di Parma: scossa di magnitudo 3.7 avvertita dalla popolazione , più dettagli : -