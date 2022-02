Sanremo 2022, i look di ospiti e cantanti: ecco chi veste cosa e gli outfit più attesi (Di martedì 1 febbraio 2022) Oltre che per le canzoni, il Festival di Sanremo si è sempre distinto per i look dei suoi protagonisti, molti dei quali hanno fatto la storia del costume. Da quelli iconici di Loredana Berté, Patty Pravo e Anna Oxa passando per i più recenti di Michelle Hunziker, Elodie e i Maneskin; l’abbinata moda-Ariston tiene puntualmente vivo il dibattito e offre agli stilisti l’occasione perfetta per fare sfoggio della propria creatività. Perché l’abito può rafforzare il messaggio contenuto nelle canzoni oppure diventare l’emblema di un modo di fare musica a tutto tondo (si pensi ad Achille Lauro e alle sue performance). Negli ultimi anni gli stylist – Susanna Ausoni e Nick Cerioni in primis -, sono diventati i veri protagonisti del Festival, contribuendo con i loro outfit anche al successo o alla debacle di un artista. Tanto che più volte si è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Oltre che per le canzoni, il Festival disi è sempre distinto per idei suoi protagonisti, molti dei quali hanno fatto la storia del costume. Da quelli iconici di Loredana Berté, Patty Pravo e Anna Oxa passando per i più recenti di Michelle Hunziker, Elodie e i Maneskin; l’abbinata moda-Ariston tiene puntualmente vivo il dibattito e offre agli stilisti l’occasione perfetta per fare sfoggio della propria creatività. Perché l’abito può rafforzare il messaggio contenuto nelle canzoni oppure diventare l’emblema di un modo di fare musica a tutto tondo (si pensi ad Achille Lauro e alle sue performance). Negli ultimi anni gli stylist – Susanna Ausoni e Nick Cerioni in primis -, sono diventati i veri protagonisti del Festival, contribuendo con i loroanche al successo o alla debacle di un artista. Tanto che più volte si è ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Adnkronos : Il vaccino dovrebbe essere obbligatorio per tutti i cantanti in gara a #Sanremo2022? Il direttore di Rai1: 'Rai non… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - thewaterflea : RT @SfigaCatrame: Ornella Muti a Sanremo 2022: 'Legalizzare la cannabis'. Per la prima serata meglio passare già all'LSD. #Sanremo2022 #Or… - ArcaduAngelo : RT @Marzia49148312: Dove sono quelli che avevano contestato Djokovic? Mi trovate le differenze se ci sono? Personalmente trovo che se stase… -