Sanremo 2022, al via la 72esima edizione del Festival (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – della canzone italiana. "Bentornati! Bentornati!" ha detto Amadeus visibilmente commosso, salutando il pubblico del Teatro Ariston. E lo ha confessato lui stesso: "Forse sarà per l'età, sto per compiere 60 anni… ma la presenza del pubblico mi commuove: ci siete mancati tantissimo!". Torso nudo, tatuaggi in bella vista e scalzo, indossando solo dei pantaloni di latex nero, Achille Lauro è il primo cantante a scendere nell'agone della gara di Sanremo per intonare 'Domenica' insieme all'Harlem Gospel Choir e sul finale inscena un autobattesimo facendosi cadere dell'acqua da una grande conchiglia sul volto. L'ordine di uscita dei 12 artisti previsti nella prima serata prevede poi in sequenza: Yuman, Noemi, Gianni Morandi, La Rappresentante di Lista, Michele Bravi, Massimo Ranieri, Mahmood & Blanco, Ana Mena, Rkomi, Dargen D'Amico e Giusy ...

