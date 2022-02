Sabaudia, parcheggi a pagamento dal 1° aprile al 30 settembre 2022: tutte le novità (Di martedì 1 febbraio 2022) Sabaudia – Dal 1° febbraio sarà attiva la procedura telematica per richiedere l’abbonamento per i parcheggi a pagamento sul territorio comunale di Sabaudia, che entreranno ufficialmente in vigore dal prossimo 1° aprile fino al 30 settembre 2022. Per ottenere il tagliando basterà collegarsi al portale dedicato alla mobilità “Muvin Sabaudia”, raggiungibile all’indirizzo https://Sabaudia.sis.city/, selezionare il tipo di abbonamento che si intende richiedere, allegare le foto dei documenti necessari e la ricevuta del pagamento. L’abbonamento si potrà richiedere anche inquadrando con la fotocamera del telefono cellulare il Q-Code presente sui parcometri installati sul territorio comunale. La ditta S.I.S. (Segnaletica ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 1 febbraio 2022)– Dal 1° febbraio sarà attiva la procedura telematica per richiedere l’abbonamento per isul territorio comunale di, che entreranno ufficialmente in vigore dal prossimo 1°fino al 30. Per ottenere il tagliando basterà collegarsi al portale dedicato alla mobilità “Muvin”, raggiungibile all’indirizzo https://.sis.city/, selezionare il tipo di abbonamento che si intende richiedere, allegare le foto dei documenti necessari e la ricevuta del. L’abbonamento si potrà richiedere anche inquadrando con la fotocamera del telefono cellulare il Q-Code presente sui parcometri installati sul territorio comunale. La ditta S.I.S. (Segnaletica ...

