Perché il green pass rischia di diventare fine a se stesso

Mentre la Danimarca ha cancellato, primo paese in Europa, tutte le restrizioni collegate a Covid-19, in Italia si naviga a vista. Come era prevedibile, la scadenza del green pass con tre dosi è in corso di cancellazione, stante che la durata del lasciapassare è stata ridotta a sei mesi e che in assenza di indicazioni di una quarta dose chi è in possesso del green pass cosiddetto rinforzato, tra un paio di mesi, per fare qualunque cosa dovrebbe ricorrere ai tamponi. Se serviva una prova della farraginosità del green pass, nella forma di ricatto per indurre a vaccinarsi, questa decisione è la ciliegia sulla torta. Sul green pass, ci siamo appassionatamente divisi nei mesi scorsi. Per alcuni si tratta di una forma di ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché green Green pass, nuova scadenza e obblighi: cosa cambia da oggi Infatti non si ha ancora notizie per una quarta dose e il rischio è di rimanere scoperti non dal vaccino, ma dal green pass perché scaduto. Proprio per evitare questo imbarazzante problema di ...

Un Paese con il freno a mano: nuove e vecchie restrizioni Si stringe il cappio al collo anche dei vaccinati perché il green pass da oggi non vale più nove mesi ma sei mesi. Chi dunque si è vaccinato a settembre non potrà più circolare già a partire dal mese ...

