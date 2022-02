Patrick Zaki, udienza rinviata al 6 aprile: «Non scappo, continuerò a lottare per i diritti in Egitto» (Di martedì 1 febbraio 2022) Il processo a Patrik Zaki è stato aggiornato al 6 aprile: lo ha detto all’agenzia di stampa Ansa lo stesso studente egiziano dell’università di Bologna. «Sì, il 6 aprile», ha detto Patrick rispondendo alla domanda se l’udienza fosse stata aggiornata a quella data come segnalato da fonti a Mansoura. Zaki ha detto di essere stato tenuto «circa mezz’ora» nella «gabbia degli imputati» prima dell’udienza. «Adesso sono libero ed è un bene», ha aggiunto lo studente egiziano. Zaki ha anche parlato con Repubblica delle sue prospettive e dei suoi progetti: «Il più immediato è tornare a Bologna, il prima possibile e rimanere lì per un periodo lungo. Spero di essere con i miei colleghi per l’inizio del prossimo semestre, che è fra pochi giorni. Cosa succederà ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) Il processo a Patrikè stato aggiornato al 6: lo ha detto all’agenzia di stampa Ansa lo stesso studente egiziano dell’università di Bologna. «Sì, il 6», ha dettorispondendo alla domanda se l’fosse stata aggiornata a quella data come segnalato da fonti a Mansoura.ha detto di essere stato tenuto «circa mezz’ora» nella «gabbia degli imputati» prima dell’. «Adesso sono libero ed è un bene», ha aggiunto lo studente egiziano.ha anche parlato con Repubblica delle sue prospettive e dei suoi progetti: «Il più immediato è tornare a Bologna, il prima possibile e rimanere lì per un periodo lungo. Spero di essere con i miei colleghi per l’inizio del prossimo semestre, che è fra pochi giorni. Cosa succederà ...

