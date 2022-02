Oliviero Toscani provoca: 'Il ciondolo a forma di marijuana di Ornella Muti? Mi scandalizza di più il crocifisso' (Di martedì 1 febbraio 2022) Oliviero Toscani interviene a gamba tesa sulla polemica su Ornella Muti, 'rea' di aver indossato a Sanremo una spilletta con un motivo che ricorda le foglie di canapa, simbolo del suo appoggio alla ... Leggi su globalist (Di martedì 1 febbraio 2022)interviene a gamba tesa sulla polemica su, 'rea' di aver indossato a Sanremo una spilletta con un motivo che ricorda le foglie di canapa, simbolo del suo appoggio alla ...

Advertising

drag_on_air : Come la butta in caciara Oliviero Toscani nessuno mai, lui è il mio farò, la mia bussola, il chaotic good di cui il… - infoitcultura : Sanremo 2022, Oliviero Toscani e lo sfregio ai cattolici: 'Molto peggio della droga' - AHaonthefloor1 : Ed è irrispettoso. Va bene la prima foto ma ora sta uscendo l'archivio di Oliviero Toscani tra un po'. #jeru - anates_it : @_GianLuca_ @Novacula_Occami Erano i tempi in cui Oliviero Toscani voleva tirare su una sua 'factory' di artisti al… - RaffaeleCarcano : @PravatoSilvano @UAAR_it Valuti lei. Solo qualche anno fa Oliviero Toscani è stato condannato in primo grado per av… -