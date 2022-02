Napoli, 23enne trovata morta in casa a Grumo Nevano (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stata trovata morta all’interno di un’abitazione in via Risorgimento a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che stanno accertando le cause della morte. Al momento non è esclusa alcuna pista. Indagini in corso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una ragazza di 23 anni è stataall’interno di un’abitazione in via Risorgimento a, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania che stanno accertando le cause della morte. Al momento non è esclusa alcuna pista. Indagini in corso. L'articolo proviene da Italia Sera.

