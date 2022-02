Morte Zamparini | il tweet di cordoglio del Napoli

(Di martedì 1 febbraio 2022) È morto Maurizio, aveva 80 anni. L’ex presidente del Palermo è deceduto nella notte all’Ospedale Cotignola di Ravenna. L’ex dirigente era ricoverato già da qualche settimana ed è morto a causa delle complicazioni legate a un problema al colon che ne aveva determinato il ricovero nei giorni scorsi. Il ricovero diera avvenuto a Udine già alla vigilia di Natale, a causa di un forte dolore all’addome causato da una peritonite. “Dopo alcuni giornisi era ripreso al punto da permettere il ritorno a casa anche se il quadro complessivo della sua salute non era dei migliori., a ottobre, aveva subito il duro colpo delladel figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un’ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. Lascia altri quattro ...

, a ottobre, aveva subito il duro colpo delladel figlio più piccolo, Armando, scomparso a Londra a 23 anni per un'ischemia e avuto dalla seconda moglie Laura Giordani. Lascia altri ..., ladel figlio A ottobreaveva perso il figlio Armandino, di 23 anni, trovato morto a Londra nella casa in cui viveva. Era stato ritrovato dalla governante che l'ha visto ...Nei mesi scorsi Maurizio Zamparini era stato colpito dalla tragedia delle morte del figlio Armando trovato cadavere nella sua abitazione di Londra. CALCIOMERCATO, TUTTE LE NOTIZIE : www.monza-news.it/ ...Nella notte è deceduto Maurizio Zamparini, storico ex presidente di Palermo e Venezia: aveva ottant’anni ed era malato da tempo Lutto nel mondo del calcio. Nella notte, nella clinica di Cotignola, in ...