Maturità | i presidi sul ritorno degli scritti | «No alla seconda prova | il ministro Bianchi ci ripensi»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 febbraio 2022) «Ci auguriamo che ilcie tolga laagli esami di». Dopo l’annuncio delPatrizioriguardo le nuove modalità dell’esame di Stato e le proteste di tanti studenti, interviene sulla questione anche il presidente dell’Associazione Nazionale(Anp), Antonello Giannelli. «Negli ultimi due anni non abbiamo fatto, ilnormalità deve essere graduale. In fondo quest’anno vanno a sostenere ladei ragazzi che hanno avuto problemi per tre anni di seguito poiché si sono fatti tutto il triennio con la pandemia», ha detto Giannelli. «Non avrei introdotto la...