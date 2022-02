Matteo Berrettini: da Wimbledon a Sanremo come ospite della prima serata (Di martedì 1 febbraio 2022) Martedì 1 febbraio 2022, il tennista romano, appena rientrato dalla semifinale degli Australian Open è uno degli attesi personaggi che affiancano Amadeus durante il primo appuntamento della kermesse canora. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 1 febbraio 2022) Martedì 1 febbraio 2022, il tennista romano, appena rientrato dalla semifinale degli Australian Open è uno degli attesi personaggi che affiancano Amadeus durante il primo appuntamentokermesse canora. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

trash_italiano : MATTEO BERRETTINI DOPO MAHMOOD E BLANCO IL MIO CUORE NON REGGE #Sanremo2022 - trash_italiano : Ordine d’uscita 1ª serata #Sanremo2022 Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi LRDL Michele Bravi Massimo Ranier… - trash_italiano : Possiamo far rientrare Matteo Berrettini? Non è un problema se sforiamo un po', signori della produzione. #Sanremo2022 - VeronicaRosigno : RT @WeAreTennisITA: Lo scorso anno ha festeggiato con la nazionale azzurra dopo gli Europei di calcio, quest'anno ospite a #Sanremo2022. D… - trashina_ : RT @trustinvibes_: PRIMA I MÅNESKIN, POI BLANCO E MAHMOOD E ADESSO MATTEO BERRETTINI MA MI VOLETE MORTA #Sanremo2022 -