Manuel Bortuzzo preferisce Delia Duran

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Manuel Bortuzzo, Christian Selassié, le Donatella e Samy Youssef! Giulia Sal… - MediasetPlay : Un ragazzo dal grande coraggio e un super protagonista di #GFVIP ?? Oggi a #Verissimo, dalle 15.30 su #Canale5 e in… - Antonel45sck : RT @debrasksk: Manuel che grida “DELIA SI MERITA DI PIÙ LA FINALE DI SOLEIL” DIO MIO EVIL BORTUZZO #gfvip #jerù #jessvip - SilviaSiza56 : RT @debrasksk: Manuel che grida “DELIA SI MERITA DI PIÙ LA FINALE DI SOLEIL” DIO MIO EVIL BORTUZZO #gfvip #jerù #jessvip - xmaria245 : RT @debrasksk: Manuel che grida “DELIA SI MERITA DI PIÙ LA FINALE DI SOLEIL” DIO MIO EVIL BORTUZZO #gfvip #jerù #jessvip -

Ultime Notizie dalla rete : Manuel Bortuzzo

Fanpage.it

E' passata ormai oltre una settimana dall'uscita didalla Casa del Grande Fratello Vip e da allora Lulù Selassié non fa che pensare al suo fidanzato che la attende fuori . Anche nelle passate ore la giovane principessa etiope ha ...Ma anchesi è schierato dalla parte di Delia Duran: "ha urlato: Sì, se lo merita di più ", ha rivelato Alfonso Signorini in collegamento con la casa. Soleil Sorge sbotta con ...Nel mentre dopo la fine della diretta del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge ha fatto un duro sfogo, parlando non solo di Delia Duran, ma anche di Clarissa Selassié e di Manuel Bortuzzo, che durante ...Durante una conversazione con Giucas Casella, la mente di Lulù è andata ancora una volta al giovane fidanzato Manuel Bortuzzo che l’attende fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip: Mi manca tanto ...