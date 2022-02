Manila Nazzaro vota Trevisan: “Te lo dovevo, era un messaggio chiaro” (Di martedì 1 febbraio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6, Manila Nazzaro ha votato Miriana Trevisan come finalista mandando un messaggio molto forte che ha spiegato nel corso della trasmissione, davanti allo stupore di molti. Infatti, sul finire, ha scelto di votare la rivale giurata di Soleil Sorge per dire in maniera chiara quello che pensa. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Le parole di Manila Nazzaro L’ex miss Italia ha detto: Sono stata contenta, anche di aver fatto in maniera palese il mio voto…Il mio è stato un messaggio forte… Parlando faccia a faccia con Miriana Trevisan nel corso della diretta con il Grande Fratello Vip 6, ha confessato di essere stata contenta di dover fare questa ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 febbraio 2022) Durante la puntata del Grande Fratello Vip 6,hato Mirianacome finalista mandando unmolto forte che ha spiegato nel corso della trasmissione, davanti allo stupore di molti. Infatti, sul finire, ha scelto dire la rivale giurata di Soleil Sorge per dire in maniera chiara quello che pensa. Leggi anche: Come vedere la replica del Grande Fratello Vip Le parole diL’ex miss Italia ha detto: Sono stata contenta, anche di aver fatto in maniera palese il mio voto…Il mio è stato unforte… Parlando faccia a faccia con Miriananel corso della diretta con il Grande Fratello Vip 6, ha confessato di essere stata contenta di dover fare questa ...

Advertising

eleonoraferro11 : RT @darveyfeels_: il glow up di Manila Nazzaro è direttamente proporzionale al glow down di Sophie Codegoni. #GFVIP - tuttopuntotv : Manila Nazzaro vota Trevisan: “Te lo dovevo, era un messaggio chiaro” #GFVip6 #GFVip #Soleil #miriana #manila… - ClaudiaMarchio9 : RT @NicoSka22: Nella vita mai e poi mai un'amica come Manila Nazzaro. #GfVip - milfland__ : RT @darveyfeels_: il glow up di Manila Nazzaro è direttamente proporzionale al glow down di Sophie Codegoni. #GFVIP - RealGossipland : Delia vuole lascia la casa del GFVip, così Manila Nazzaro sta cercando di convincerla a rimanere. I DETTAGLI… -