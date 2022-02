“Ma che fai, non si può”. Donatella Rettore, caos in tv. E che imbarazzo attorno a Sanremo (Di martedì 1 febbraio 2022) Giusto pochi giorni fa il social media manager Angelo Napolillo aveva svelato con un tweet: “Pare che Ditonellapiaga e Donatella Rettore abbiano inaugurato l’Ariston con la prima furibonda lite di questa edizione. E che sia colpa dello stylist della Rettore. Sembra che a quest’ultima i look della compagna di avventura proprio non le vadano a genio”. Margherita Carducci, conosciuta musicalmente con lo pseudonimo Ditonellapiaga, si esibirà a Sanremo 2022 con la mitica Donatella Rettore. Sembrava un’ottima idea per entrambe, elettrizzate nel fantasticarsi assieme nello storico Ariston. Ma dopo le voci sulla lite, riportate poi da Panorama e il Fatto Quotidiano, è stato caos pure in tv tra le due. Sanremo 2022: Donatella ... Leggi su tuttivip (Di martedì 1 febbraio 2022) Giusto pochi giorni fa il social media manager Angelo Napolillo aveva svelato con un tweet: “Pare che Ditonellapiaga eabbiano inaugurato l’Ariston con la prima furibonda lite di questa edizione. E che sia colpa dello stylist della. Sembra che a quest’ultima i look della compagna di avventura proprio non le vadano a genio”. Margherita Carducci, conosciuta musicalmente con lo pseudonimo Ditonellapiaga, si esibirà a2022 con la mitica. Sembrava un’ottima idea per entrambe, elettrizzate nel fantasticarsi assieme nello storico Ariston. Ma dopo le voci sulla lite, riportate poi da Panorama e il Fatto Quotidiano, è statopure in tv tra le due.2022:...

