Liceo Gioberti occupato | “la nostra risposta alla violenza subita in piazza Arbarello”

Il Liceo Gioberti di Torino è stato occupato dagli studenti questa mattina per protestare contro le violente carichi di polizia durante la manifestazione di venerdì scorso in piazza Arbarello. "Questa è la nostra risposta alla repressione subita in piazza Arbarello. La morte di Lorenzo Parelli (il 18enne morto ad Udine durante lo stage di alternanza lavoro,ndr) non deve passare sotto silenzio". Sono circa trecento i giovani che, dopo essere stati in assemblea, hanno deciso di restare in cortile. L'intenzione è quello di proseguire a oltranza. In una successiva conferenza stampa gli studenti vittime di violenza durante il tentativo di corteo dello scorso venerdì hanno detto la ...

