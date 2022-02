In viaggio sul treno storico da Roma a Velletri (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono aperte dal 25 Gennaio 2022 le prenotazioni per il treno storico che farà lo stesso viaggio che 160 anni fa aprì la Roma Ceprano, oggi Roma-Velletri. Il convoglio verrà fornito da Fondazione FS e partirà da Roma-Termini domenica 27 febbraio alle ore 9:20 con arrivo previsto alla stazione di Velletri alle ore 10:30 e ritorno a Roma con partenza alle ore 17:25. Costo del biglietto e prenotazioni Il biglietto avrà un costo di 48 euro a persona andata e ritorno. I bambini sotto i 12 anni non pagheranno e dai 12 ai 18 anni il costo è di 20 euro. Il pagamento si può fare online tramite bonifico bancario intestato a Circolo Artistico La Pallade Veliterna. Effettuato il bonifico, si deve inoltrare un’email a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono aperte dal 25 Gennaio 2022 le prenotazioni per ilche farà lo stessoche 160 anni fa aprì laCeprano, oggi. Il convoglio verrà fornito da Fondazione FS e partirà da-Termini domenica 27 febbraio alle ore 9:20 con arrivo previsto alla stazione dialle ore 10:30 e ritorno acon partenza alle ore 17:25. Costo del biglietto e prenotazioni Il biglietto avrà un costo di 48 euro a persona andata e ritorno. I bambini sotto i 12 anni non pagheranno e dai 12 ai 18 anni il costo è di 20 euro. Il pagamento si può fare online tramite bonifico bancario intestato a Circolo Artistico La Pallade Veliterna. Effettuato il bonifico, si deve inoltrare un’email a ...

