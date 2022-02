Il quinto membro dei Maneskin Striscia | lo sfregio a Sanremo | che roba mandano in onda | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022) Come da tradizione,la Notizia ha già iniziato a cannoneggiare contro il Festival di, prima ancora che la 72esima edizione inizi ufficialmente. In concomitanza con la serata inaugurale della kermesse nazionale, diretta e condotta per il terzo anno consecutivo da Amadeus, il tg satirico ha fatto sapere che avverrà un debutto d'eccezione. In collegamento con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti farà il suo esordio Flaviano, ilcomponente dei: o almeno così viene presentato nelle anticipazioni dila Notizia, che non risparmia neanche la rock band che è stata la rivelazione dell'anno non solo italiana, ma a livello internazionale. Stasera isaranno tra gli ospiti speciali della prima serata di, un anno dopo aver ...