Highlights e gol Lione-Marsiglia 2-1 | Ligue 1 2021 2022 VIDEO

(Di martedì 1 febbraio 2022) Ilcon glied i gol di2-1, sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata della. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Guendouzi al 10? del primo tempo su assist di Payet. Nella ripresa si concretizza la rimonta dei padroni di casa. Gli uomini di Bosz vanno a segno prima con il colpo di testa di Shaqiri al 79? e poi all’89’ con Dembele, servito sempre dall’attaccante svizzero. Per i marsigliesi sfuma la possibilità di sorpassare il Nizza al secondo posto della classifica. SportFace.

Advertising

internewsit : VIDEO - Milan-Inter 1-2, Primavera: gol e highlights della partita - - zazoomblog : Highlights e gol Pergolettese-Padova 0-1 Serie C 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Pergolettese-Padova - zazoomblog : Highlights e gol Pergolettese-Padova 0-1 Serie C 2021-2022 (VIDEO) - #Highlights #Pergolettese-Padova - NewsTuttoC : Legnago-Lecco 1-2, gol e highlights della partita - NewsTuttoC : Pergolettese-Padova 0-1, gol e highlights della partita -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Sky Sport

Il video con glie idi Pergolettese - Padova 0 - 1 , match valido per la ventunesima giornata di Serie C 2021/2022 . Nel recupero del girone A a Crema allo stadio Voltini colpaccio dei biancoscudati ...Kazakistan - Ucraina 3 - 5: Kazakistan - Ucraina 3 - 5 Il Kazakistan, a cui mancavano ... Douglas Junior si è avvicinato aldue volte poco prima dell'intervallo, colpendo la traversa da ...Il video con gli highlights ed i gol di Lione-Marsiglia 2-1, sfida valevole per il recupero della quattordicesima giornata della Ligue 1 2021/2022. A passare in vantaggio sono gli ospiti con Guendouzi ...Milan-Inter, match della sedicesima giornata del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Centro ...