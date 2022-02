Gwyneth Paltrow rivela | “Amo molto Dakota Johnson” È la fidanzata del suo ex marito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 febbraio 2022)ama. È stata lei stessa arlo nel corso di una diretta Instagram in cui ha promesso di rispondere “a qualsiasi tipo di domanda” dei suoi fan. Tra i tanti quesiti che le sono stati rivolti, è arrivato anche quello sull’attuale compagna del suo ex, il leader dei Coldplay, Chris Martin. “Ami?“, le ha chiesto una follower senza tanti giri di parole. “”, è stata la risposta schietta e sincera dell’attrice. Lazione ha spiazzato molti anche perchéè solitamenteriservata sulla sua vita privata: del suo rapporto con la star della saga di Cinquanta Sfumature di Grigio non si sa infatti ...