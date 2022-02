Green pass | servirà per ritirare la pensione Pass vaccinale ridotto a sei mesi Le misure in vigore da oggi

(Di martedì 1 febbraio 2022) A partire da, perlaalle posteilbase. Si tratta di una delle nuove regole decise dal governo per affrontare la pandemia che, nei prossimi giorni, si sommeranno a nuovi obblighi per gli over 50 L'articolo .

VittorioSgarbi : Colleghi parlamentari, è ora di dire basta al “Green Pass”. Basta con il ricatto di Stato! - VittorioSgarbi : Draghi, adesso che comincia una fase nuova, dai un segnale: libera il Paese dall’inutile”Green Pass”. O vuoi passa… - AnnalisaChirico : Archiviato il Quirinale, è tempo di archiviare stato di emergenza e restrizioni inutili come la mascherina all’aper… - Zio_Cesco : RT @lameduck1960: Il Green Pass va resettato, abolito, tolto, cancellato e dimenticato. RT plis. - MrMagoo970 : RT @lameduck1960: Il Green Pass va resettato, abolito, tolto, cancellato e dimenticato. RT plis. -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

Tra le questioni aperte anche quella della durata delper chi ha fatto anche la terza dose di vaccino. 'Le priorità che ha espresso' Sergio Mattarella, ' la lotta alla pandemia e la ...È indispensabile avere ilrafforzato. AvantiIl coprifuoco per i locali slitta dalle ore 22 alle 24 e viene alzato il tetto di persone ammesse ad eventi, da 25 a 50. II 19 febbraio cadrà l'obbligo di Super green pass, che in Austria si chiama ...Nuove regole dal 1° febbraio per l'utilizzo del green pass base che sarà obbligatorio per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali non essenziali e ...