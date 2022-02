Grande Fratello Vip | le news dell’ultim’ora | cos’è successo e video

(Di martedì 1 febbraio 2022) Le ultimedalla casa delVip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 31 gennaio. Di seguito le ultime notizie sulla trentanovesima diretta in onda in prime time su Canale 5. Chi ha vinto il televoto tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella per essere il primo candidato alla finale del 14 marzo? Chi insieme al vincitore del televoto si giocherà un posto nella finalissima del prossimo mese? Ecco il riassunto di quantoe ipiù importanti della serata. LedelVip La trentanovesima puntata delVip 6 si apre con un divertente siparietto tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il conduttore Alfonso Signorini ...

Advertising

petergomezblog : Ergastolo ostativo, Di Battista: “Eliminarlo è il più grande regalo alle mafie”. Salvatore Borsellino: “Vanifichiam… - Nicolettaladi : @GrandeFratello Dopo Delia in finale, si può anche cambiare canale....una delusione pazzesca stò grande fratello - Chiara200212 : RT @zazoomblog: Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan tra baci e abbracci al Grande Fratello Vip: il romantico incontro - #Biagio #D’Anelli #M… - vivinbaro : @jacopo_iacoboni Peggio. Dietro il damerino, e la sua campagna anti di maio, c'è sicuramente il grande fratello es… - zazoomblog : Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan tra baci e abbracci al Grande Fratello Vip: il romantico incontro - #Biagio #D’A… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni,di Giacomo. ... Essi furono presi dastupore. E raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ...All'età di 28 anni, seppure sia poco conosciuto dalpubblico, l'artista lombardo debutta sul ... Ha unmaggiore che è stato l'unica presenza maschile importante della sua esistenza. ...il contenuto della lettera che la concorrente ha inviato ad Alex Belli Finalmente è stato svelato il contenuto della lettera che Soleil ha scritto per Alex Belli all’interno della casa del Grande ...non s’aspettava che il fratello più grande fosse armato e ieri mattina, di buon ora, gli ha aperto tranquillamente la porta di casa. Gli investigatori non sono riusciti ad aprire la cassaforte ...