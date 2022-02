Gli infermieri No vax di Napoli: «Così abbiamo distrutto le dosi di vaccino» (Di martedì 1 febbraio 2022) I due infermieri arrestati a Napoli per aver simulato la somministrazione del vaccino anti Covid-19 confessano. E raccontano perché hanno accettato i 150 euro in cambio del certificato di vaccinazione: «L’ho fatto per soldi… non so altro», ha detto Giuliano Di Girolamo in lacrime durante il colloquio con i magistrati secondo quanto riporta oggi Il Mattino. Spiegando poi che c’era un piano ben preciso: «Vennero da me a fine settembre, ma rifiutai. Poi sono tornati a novembre e io avevo bisogno di soldi, dovevo pagare le tasse. Ho detto sì, mi sono prestato». L’altro indagato, Rosario Cirillo, ha spiegato di essere un operatore socio-sanitario: «Non ero io ad occuparmi delle vaccinazioni. Sì, è vero, il grosso delle telefonate dei ‘clienti’ giungevano a me ma qualcuno chiamava anche il mio presunto socio». I reati contestati ai due ... Leggi su open.online (Di martedì 1 febbraio 2022) I duearrestati aper aver simulato la somministrazione delanti Covid-19 confessano. E raccontano perché hanno accettato i 150 euro in cambio del certificato di vaccinazione: «L’ho fatto per soldi… non so altro», ha detto Giuliano Di Girolamo in lacrime durante il colloquio con i magistrati secondo quanto riporta oggi Il Mattino. Spiegando poi che c’era un piano ben preciso: «Vennero da me a fine settembre, ma rifiutai. Poi sono tornati a novembre e io avevo bisogno di soldi, dovevo pagare le tasse. Ho detto sì, mi sono prestato». L’altro indagato, Rosario Cirillo, ha spiegato di essere un operatore socio-sanitario: «Non ero io ad occuparmi delle vaccinazioni. Sì, è vero, il grosso delle telefonate dei ‘clienti’ giungevano a me ma qualcuno chiamava anche il mio presunto socio». I reati contestati ai due ...

